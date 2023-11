Schwimmer der WSF Zweibrücken Große Highlights und ein bisschen Glücksspiel

Und auch danach ist für die WSF-Schwimmer noch keine Pause angesagt. Mitte Dezember steht mit der vorgezogenen Deutschen Mannschaftsmeisterschaft in Essen, wo Raje, Fritzke sowie der dritte WSFler Leo Ilias Baumann mit dem Team der SSG Saar Max Ritter ins Wasser gehen, ein letztes sportliches Großereignis des Jahres an. „Der DSV hat alle Kurzbahn-Wettkämpfe in den Dezember gelegt, sodass der Blick ab Januar sozusagen auf die Langbahn gerichtet werden kann.“ Doch so lange müssen Raje und Fritzke, die im Sommer bereits bei der Junioren-EM in Serbien für Deutschland gestartet waren, nicht warten: Nach dem Aufstieg in den DSV-Perspektivkader dürfen sie sich bereits in Rotterdam auf der 50-Meter-Bahn zeigen. „Das ist gleich zum Einstieg in die Langbahnsaison ein absolutes Highlight“, freut sich Raje. Auf diese Veranstaltung legten die Bundestrainer um Hannes Vitense „im Hinblick auf die Nominierung für die Jugend-EM 2024 großen Wert“, erklärt Fritzke. Doch nicht nur deshalb ist dieser Wettkampf „speziell“.