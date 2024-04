Schwimmer der WSF Zweibrücken Raje bestätigt seine gute Form

Wie Michael Raje nach seinem starken wie kräfteraubenden Auftritt in Berlin schon vermutet hatte, konnte er die Normzeiten am zweiten JEM-Quali-Wochenende in Regensburg nicht noch einmal unterbieten. Dennoch zeigte er auch hier starke Rennen. So sicherte sich der Zwölftklässler des Helmholtz-Gymnasiums erste Plätze in allen Disziplinen, in denen er ins Wasser ging. Über seine Hauptstrecke, die 100 Meter Freistil, zog Raje als Vorlauferster in 50,68 Sekunden ins Finale ein. Damit blieb er knapp über der JEM-Norm von 50,50 Sekunden, die er allerdings in der Vorwoche mit einer Traumzeit von 49,97 Sekunden bereits abgehakt hatte. Den Endlauf gewann Raje in 51,00 Sekunden vor dem Tschechen Jan Foltýn (51,28) sowie dem Italiener Luca Scampicchio (51,92).