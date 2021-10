Schwimmen : DJM in Berlin: Zweites Gold für Michael Raje

Berlin Zweiter Auftritt – zweiter Sieg für Michael Raje! Der 15-jährige Schwimmer der Wassersportfreunde (WSF) Zweibrücken hat bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) in Berlin nach dem Gold über 50 Meter Brust vom Dienstag auch den Wettkampf über die doppelte Distanz im Europa-Sportpark am Donnerstag gewonnen.

Raje schwamm in der Altersklasse des Jahrgangs 2006 die 100 Meter Brust in 1:05,52 Minuten und distanzierte den Zweitplatzierten Emilian Hollank vom TSV Riedlingen (1:06,20 min) um fast eine Sekunde.

WSF-Schwimmer Lukas Fritzke (ebenfalls Jahrgang 2006) gewann am Donnerstag in Berlin sogar seine dritte Medaille. Der Langstreckenspezialist, der am Dienstag Silber über 1500 Meter und am Mittwoch Bronze über 200 Meter Freistil gewonnen hatte, holte am Donnerstag erneut Bronze – diesmal über die 400 Meter Freistil. Fritzkes Zeit von 4:04,21 Minuten wurde nur von Simon Reinke (SG Essen/4:03, 69 min) und Sieger Arne Schubert vom SC Magdeburg (4:02,52 min) übertroffen.