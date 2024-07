WSF-Schwimmer bei der JEM „Utopische“ Zeiten und besondere Momente

Solche Auftritte geben „auch Mut für die nächste Saison“ (Raje). Die die erste im Aktivenbereich sein wird. Insgesamt könnten die Athleten aus diesen internationalen Großereignissen viel für die Zukunft mitnehmen. „So eine JEM ist ja auch dafür da, um zu zeigen, wo man in Europa schon steht – ohne die ganze Welt einzuschließen. Das führt dich schon so ein bisschen an die Großen heran“, erklärt Raje. Das sei gar nicht schlecht gewesen. „Wenn ich dann aber bei einer JEM von Jungs des 2009er Jahrgangs in Grund und Boden geschwommen werde, kann man schon überlegen, was der anders macht als ich.“ Auch das seien wichtige Erfahrungen. „Die einem zeigen, das man noch Dinge hat, an denen man arbeiten kann.“ Fritzke wisse nach seinen internationalen Einsätzen nun eher, „worauf es ankommt, wenn man in ein Halbfinale oder ein Finale will. Man muss körperlich und mental morgens gleich bereit sein, sein Bestes zu geben.“