Fußball-Verbandsliga Nordost Gelingt Schwarzenbach die Revanche?

Limbachs Trainer Patrick Gessner hadert derweil noch mit der 1:2-Niederlage seiner Mannschaft am vergangenen Spieltag beim VfB Theley. Der Pfosten und der starke Theleyer Torwart Johannes Wagner verhinderten mehrfach, dass die Palatia mehr als einen Treffer erzielte. Am Ende stand die zweite Saisonniederlage. Trotzdem hat Herbstmeister Limbach noch einen komfortablen Sieben-Punkte-Vorsprung auf den Zweiten FSG Ottweiler-Steinbach. Allerdings hat der Dritte, die FSG-Schiffweiler-Landsweiler, noch ein Nachholspiel und könnte bis auf fünf Punkte an die Palatia heranrücken. Auch Schwarzenbach hat am kommenden Mittwoch um 19 Uhr gegen die SG Lebach-Landsweiler noch eine Nachholpartie.