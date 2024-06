Relegation zur Fußball-Saarlandliga Schwarzenbach verpasst nach tollem Kampf Saarlandliga-Aufstieg

Während der SC Brebach mit seinen Fans den direkten Wiederaufstieg in die Saarlandliga feierte, hielt sich die Enttäuschung beim SV Schwarzenbach in Grenzen. „Wir haben mit Platz zwei in der Runde eine Supersaison gespielt. Der Aufstieg wäre natürlich eine Sensation gewesen“, sagte SVS-Trainer Maximilian Murr. In den 120 Minuten gegen den SC habe seine Mannschaft alles gezeigt, was machbar war. „Kämpferisch haben wir überragend dagegengehalten und Brebach kaum etwas zu gelassen.“ In der Offensive hatte der Außenseiter aus Schwarzenbach hingegen nicht so viel zu bieten, da dieser überwiegend in der eigenen Hälfte stehend alles unternahm, um die Angriffe des mit oberligaerfahrenen Spielern ausgestatteten Gegners zu unterbinden. Zunächst mit Erfolg. „Wir haben uns schon schwergetan, weil wir lange kein Konzept fanden, um die Schwarzenbacher Defensive zu gefährden“, erklärte nach dem Abpfiff Brebachs Spielertrainer Julien Erhardt erleichtert.