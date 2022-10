Fußball-Verbandsliga : Schwarzenbach überrascht Hellas

Der Fußball-Verbandsligist schlägt Spitzenteam Bildstock 3:1. Debakel für Limbach.

SV Schwarzenbach - SV Hellas Bildstock 3:1 (1:0) Der SV Schwarzenbach hat in der Fußball-Verbandsliga Nordost einen überraschenden Heimsieg gegen den Tabellendritten Hellas Bildstock gelandet. Bastian Theiss erzielte in der 17. Minute das 1:0 für den SVS – und die Führung der starken Gastgeber war nicht unverdient. Nach dem Seitenwechsel glich Jeremy Ewertz zwar aus. Wer aber nun dachte, dass der Favorit die Partie in seine Richtung lenken würde, sah sich getäuscht. Arbnor Qoroviqi brachte die Hausherren nach 55 Minuten wieder in Führung. Und dann sah SVS-Spielertrainer Max Murr, der wegen einer Operation am Finger nicht mitwirken konnte, wie Marin Dujmovic mit seinem elften Saisontreffer vier Minuten später auf 3:1 erhöhte. Dabei blieb es. Schwarzenbach kletterte durch den Erfolg in der Tabelle auf Rang zehn.