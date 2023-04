Fußball-Verbandsliga Nordost Schwarzenbach überrascht Top-Team Landsweiler

FC Palatia Limbach - SV Rohrbach 1:4 (0:0) Bereits am Samstagnachmittag enttäuschte die Palatia aus Limbach im Heimspiel gegen den SV Rohrbach auf ganzer Linie. Rohrbach war schon vor dem Seitenwechsel bissiger, Tore fielen aber nicht. Doch nach der Pause verlor die Palatia dann komplett die Linie und geriet in kürzester Zeit auf die Verliererstraße. Maurice Rammo brachte Rohrbach nach dem Seitenwechsel rasch in Führung (49.). Nur vier Minuten später erhöhte Eric Herrmann auf 2.0. Sven Pfeiffer (59.) und Simon Scholler (64.) trafen schließlich zum 4:0. Nach vier Gegentoren in nur 20 Minuten erzielte Benedikt Wagner zumindest noch den Ehrentreffer für die Limbacher (69.). Die Palatia, die stark ins neue Jahr gestartet war, kassierte damit nun wieder die zweite Niederlage in Folge und belegt in der Tabelle mit 25 Punkten den zehnten Platz.