2. Fußball-Bundesliga Der FCK will (noch) kein Spitzenteam sein

Der einzige FCK-Spieler, der sich nur bedingt über den Sieg freuen konnte, war Flügelspieler Tymoteusz Puchacz. Der 24-jährige Pole musste in der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden und verließ mit Tränen in den Augen das Feld. Nicht weil seine Verletzung, ein Faserriss im Leistenbereich, so gravierend gewesen wäre. Sondern weil der FCK-Spieler für den Kader der polnischen Nationalmannschaft für die EM-Qualifikationsspiele in dieser Woche nominiert worden war. Sogar ein Mitglied des polnischen Trainerstabs war im Stadion, um Puchacz zu beobachten. Polen spielt am kommenden Donnerstag auswärts auf den Färöer Inseln und empfängt am Sonntag Moldau. Ein Trostpflaster: Der 24-Jährige darf die Länderspielreise trotzdem mitmachen und gehört nominell zum Kader. Ein Einsatz ist aber wegen der Verletzung unwahrscheinlich. Puchacz soll sich vielmehr Untersuchungen und Belastungstests unterziehen.