Laufsport : Schön und Gaub sind wieder die ersten

ZWEIBRÜCKEN Die beiden Titelverteidiger gewinnen erneut den Silvesterlauf der VT Zweibrücken.

Doppelte Titelverteidigung beim Silvesterlauf der Vereinigten Turnerschaft (VT) Zweibrücken. Mit Stefan Gaub und Sophie Müller triumphierten am Samstag in der Fasanerie die beiden Favoriten – und Gewinner des Vorjahres. Gaub siegte auf der anspruchsvollen 4,6 Kilometer langen Strecke souverän. Seine Zeit von 19:43 Minuten bedeuteten einen großen Vorsprung auf den Zweiten Michael Müller (21:10 Minuten) und den Dritten Michael Raab (21:43 Minuten). Mit Jörg Eschmann (22:59 Minuten), Jörg Cebulla (23:09 Minuten) und Stefan Hodek (23:24 Minuten) belegten die Plätze sechs bis acht Läufer aus der Trainingsgruppe von VTZ-Trainer Thomas Schultheiß.

Die Frauenwertung entschied Sophie Müller in 24:23 Minuten für sich. In der Gesamtwertung wurde sie damit Elfte. Zweite der Frauenwertung wurde ihre Mutter Claudia Müller (25:14 Minuten). Einen tollen Lauf zeigte Fabian Carbon, der mit elf Jahren der jüngste Teilnehmer war – und in 24:44 Minuten als Gesamtzwölfter ins Ziel kam.