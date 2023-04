Fußball-Oberliga Doppeltes Alu-Pech: FSV Jägersburg spielt erneut remis

Auch am Samstag sahen 111 Zuschauer in Ahrweiler, wie Jägersburg die erste dicke Chance der Partie hatte. Tim Klotsch kam im Anschluss an einen langen Ball seines Kapitäns Julian Fricker an das Leder, schoss aber über das Tor der Gastgeber. Eine Viertelstunde später hatte Klotsch die Führung für den FSV erneute auf dem Fuß. Diesmal scheiterte er an Ahrweilers Schlussmann Alex Gorr (20.). Auch Kapitän Fricker verfehlte das Gehäuse der Gastgeber knapp (33.). „Wir hatten in der ersten Halbzeit ein deutliches Chancenplus“, sagt Jägersburgs Trainer Christian Frank und seufzt.