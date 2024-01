3. Handball-Bundesliga Schulz-Schock beim TV Homburg

„Wir fahren nach Krefeld, um uns möglichst teuer zu verkaufen. Die wichtigen Spiele, in denen es um den Klassenerhalt geht, sind die gegen die unmittelbare Konkurrenz“, sagt der Trainer, dessen Mannschaft bisher erst drei Spiele für sich entscheiden konnte. Dennoch ist der Rückstand ans rettende Ufer mit zwei Punkten noch überschaubar. Und die drei Mannschaften, die in der Tabelle direkt vor dem TVH liegen – der TuS Dansenberg, der TV Aldekerk und die HSG Haßloch – empfängt Homburg in der Rückrunde alle noch in eigener Halle.