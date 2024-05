Fußball-Landesliga Packendes Saisonfinale für die SG Rieschweiler

Am Sonntag werden beim TSC aber auch die Spieler verabschiedet, die in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Zu ihnen gehört Spielertrainer Dennis Hirt, den es in gleicher Funktion zum SC Stambach zieht. „Ich will natürlich in meinem letzten Spiel noch einmal einen Sieg feiern und mit der Mannschaft Rang drei sichern. Wir sollten aber Simmertal keinesfalls unterschätzen“, sagt Hirt. Trotz einer hartnäckigen Fersenverletzung in den letzten Wochen wird der 31-Jährige in seinem Abschiedsspiel von Beginn an auf dem Platz stehen. „Eine Stoßwellentherapie hat mir ungemein weitergeholfen. Vorher konnte ich zeitweise noch nicht einmal mehr richtig laufen“, erzählt Hirt. Er spielt seit 2018 für den TSC und hatte in der laufenden Saison nach drei Jahren als Spieler und einer nachfolgenden Funktion als Co-Trainer zusammen mit Özal Acar das Amt des gleichberechtigten Trainers angetreten. „Das sind alles ganz feine Kerle hier – sowohl sportlich als auch menschlich. Ich hätte beim TSC gerne als Trainer weitergemacht. Aber eine Tür geht zu, die andere geht auf. Es wird für mich noch einmal eine hochemotionale Sache werden. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge“, sagt Hirt.