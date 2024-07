Amateurfußball Ein Offensivspieler rückt die Abwehr in den Blick

„Die Jungs haben das bislang richtig gut gemacht. Wir haben viel ausprobiert – so, wie es sich für eine Vorbereitung gehört“, lobt Hirt, dessen Ziel es am Mittwoch „natürlich ist, im Pokal eine Runde weiterzukommen.“ Allerdings sei Gegner Clausen, der in der vergangenen Saison in der A-Klasse mit 25 Punkten vor Schlusslicht Stambach auf Rang zehn landete, eine ganz harte Nuss mit guten Kickern in seinen Reihen, sagt Hirt. Er denkt dabei unter anderem an Clausens Spielertrainer Christopher Arreche, mit dem er bei den VB Zweibrücken ebenfalls noch zusammen in einem Team stand. Auch Clausens Torjäger Dimitar Vitanov, der in der vergangenen Saison mit 30 Treffern Torschützenkönig wurde, werde die Stambacher Abwehr vor eine ganz harte Probe stellen. Dennoch freut sich Hirt auf die Begegnung: „Das ist noch einmal ein guter Test vor dem ersten Rundenspiel.“