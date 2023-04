Fußball-Verbandsliga Nordost Kellerkind Blieskastel will nächsten Heimsieg nachlegen

Der SC bleibt zwar trotz des Sieges Vorletzter, hat die vor ihm platzierten Mannschaften aber nun wieder im Blick. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt hat wieder Feuer gefangen. Vielleicht beginnt sie ja sogar zu lodern, wenn der SC am Ostermontag um 15.30 Uhr einen weiteren Heimerfolg gegen den FC Freisen nachlegt. In der Hinrunde setzte es allerdings eine klare 0:6-Niederlage für Blieskastel. Überhaupt hat der SC gegen Freisen in der Verbandsliga noch nie gewinnen können. Zudem ist die Liste der Blieskasteler Spieler, die – teilweise langfristig – ausfallen, beträchtlich: Kapitän Sascha Götz (Kreuzbandriss), Matthias Vogelgesang (gebrochener Fuß), Daniel Ruschmann (Kreuzbandriss), Steven Jann (Kieferoperation), Luca Hurth (Syndesmosebandriss), André Schmidt (Adduktorenprobleme) und Luca Stolz stehen nicht zur Verfügung. Zumindest ist Maximilian Schaar, der gegen Theley erkrankt ausgefallen war, wieder dabei.