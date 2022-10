Fußball-Verbandsliga Nordost : Blieskastel kämpft sich aus dem Keller

Fußball-Verbandsliga-Nordost: Der SC gewinnt auf neuem Kunstrasen gegen Schwarzenbach. Palatia Limbach im freien Fall.

SC Blieskastel-Lautzkirchen - SV Schwarzenbach 2:1 (1:0) Nur wenige Höhepunkte sahen die Zuschauer beim Spiel am Samstag in Blieskastel zwischen dem gastgebenden SC und dem SV Schwarzenbach. Erstmals auf dem neuen Kunstrasenplatz und nach sechs Auswärtsspielen in Folge wurden die Gastgeber Mitte der ersten Halbzeit stärker. Die ersten Chancen ließ die Mannschaft von Spielertrainer Daniel Ruschmann noch liegen. Doch in der Nachspielzeit von Durchgang eins gelang Peter Pusse mit einem platzierten Kopfball die Führung. Im zweiten Abschnitt war die Begegnung lange ausgeglichen, bevor Luca Hurth nach rund einer Stunde auf 2:0 für die Gastgeber erhöhte. Schwarzenbach kam durch Marin Dujmovic (84.) zwar noch einmal in Schlagdistanz, doch die Gastgeber brachten den knappen Vorsprung zum insgesamt verdienten Sieg über die Zeit. Blieskastel kletterte durch den wichtigen Heimerfolg vom vorletzten Platz auf Rang 14 und hat acht Punkte auf dem Konto. Schwarzenbach ist mit elf Zählern Zehnter.

FC Palatia Limbach - FSG Schiffweiler-Landsweiler 0:2 (0:0) Der FC Palatia Limbach startete eigentlich ganz ordentlich in sein Heimspiel gegen die FSG Schiffweiler-Landsweiler und hatte in der ersten Halbzeit durch Sven Hüther mit einem Kopfball und durch Lukas Motsch zwei gute Möglichkeiten. Schiffweiler kam selten vor das Limbacher Tor. Die Gastgeber zeigten sich bemüht, die Negativserie der vergangenen Wochen zu beenden und waren in ihrem Kirmesspiel vor rund 150 Zuschauern die bessere Mannschaft. Daran änderte sich zunächst auch in der zweiten Halbzeit nichts. Doch die Gäste zeigten sich ungemein kaltschnäuzig. Faruk Ljaic brachte Schiffweiler-Landsweiler in der 71. Minute in Führung. Und nur vier Minuten später machte Pascal Schmidt mit den 2:0 den Deckel zu. Durch die sechste Niederlage in Serie befindet sich die Palatia im freien Fall. Die Mannschaft, die in der vergangenen Saison lange in der Spitzengruppe der Liga mitmischte, belegt mit acht Punkten Rang 13. Der Vorsprung auf Abstiegsplatz 15 beträgt nur einen Zähler.