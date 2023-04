Fußball-Verbandsliga Blieskastel stößt den Bock endlich um

SC Blieskastel-Lautzkirchen – VfB Theley 3:2 (0:2). Der Vorletzte SC Blieskastel-Lautzkirchen hat den Bock endlich umgestoßen. Nach zuvor sieben Niederlagen in der Serie hat der SC im Heimspiel gegen den VfB Theley wieder einen Sieg gefeiert. Die erste Hälfte gehörte allerdings den Gästen aus Theley. VfB-Spieler Mario Schmidt (21.) besorgte mit seinem Flachschuss die Führung. Und Yannic Schütz (40.) ließ SC-Torwart Lars Bender beim 2:0 keine Abwehrchance. Doch nach dem Seitenwechsel zeigten die Platzherren Riesenmoral. Der verletzte SC-Spielertrainer Daniel Ruschmann (Kreuzbandriss) stellte in der Halbzeit um, brachte unter anderem Luca Rau. Und bewies mit seiner Einwechslung ein goldenes Händchen. Denn Rau erzielte zunächst den Anschlusstreffer (52.). Er verwandelte einen an Luca Witti verursachten Foulelfmeter. Und in der 70. Minute legte Rau nach. Er wurde von Neuzugang Sven Sökler mustergültig freigespielt und traf zum 2:2. Blieskastel blieb jetzt dran. Und Routinier Peter Pusse gelang tatsächlich in seinem letzten Spiel für den SC der Siegtreffer. Nach einem weiteren Foul an Witti im Strafraum schritt er zum Elfmeterpunkt – und ließ Theley Torwart Johannes Wagner keine Chance. Die schwarze Serie des SC Blieskastel-Lautzkirchen war beendet.