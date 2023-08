Fußball-Saarlandliga Cissé führt den FSV jetzt als Kapitän aufs Feld

Als Tabellenführer der Fußball-Saarlandliga empfängt der FSV Jägersburg am Sonntag um 15 Uhr in seinem „Kirmesspiel“ den Vierten TuS Herrensohr. Die Jägersburger sind als einzige Mannschaft der Liga noch ungeschlagen und bringen es nach den ersten fünf Partien auf 13 Punkte. Seit dieser Saison wird der FSV von Mittelfeldspieler Salif Cissé als Kapitän auf den Platz geführt. Der 29-Jährige wohnt in Zweibrücken und wurde in der B-Jugend auch beim 1. FC Kaiserslautern ausgebildet. Für die SV Elversberg bestritt er sogar 20 Einsätze in der 3. Liga (ein Tor). Bis Januar 2023 stand er beim FK Pirmasens unter Vertrag. Den FKP verließ er nach mehr als sechs Jahren, um sich im vergangenen Winter dem damaligen Oberligisten Jägersburg anzuschließen. Doch auch der Ex-Profi konnte nicht verhindern, dass der FSV den Abstieg in die Saarlandliga antreten musste. Bei den Lila-Weißen wurde er vor der Runde als Nachfolger von Julian Fricker, der seine Laufbahn beendet hat, zum Spielführer gewählt. In Jägersburg fühle er sich „rundum wohl“, sagt Cissé, dessen Kontakt zum FSV über Trainer Christian Frank zustande kam, mit dem er in Elversberg noch zusammen auf dem Platz gestanden hatte.