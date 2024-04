Frauenhandball-Saarlandliga Das große Finale der Meisterinnen

Rein sportlich geht es für die Löwinnen um nichts mehr. Mit nur drei Verlustpunkten auf dem Konto darf sich die Zweibrücker Spielgemeinschaft seit zwei Wochen Meister der Saarlandliga nennen. Doch auch wenn der Titel in trockenen Tüchern ist, will das Team seine Erfolgsserie von bislang 14 Siegen in Serie beim Drittletzten fortsetzen. Im Sportjahr 2024 sind die Löwinnen noch ungeschlagen. Und das soll am Samstag mit Erfolg Nummer 15 auch so bleiben.