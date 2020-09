Tischtennis : Tischtennis-Saison startet mit zwei neuen Ligen

Doppel wird es für die Tischtennisspieler des TTC Riedelberg in der 1. Pfalzliga in der kommenden Runde nicht geben. Außerdem müssen die Sportler während ihrer Matches einen Mundschutz tragen.

ZWEIBRÜCKEN Die Tischtennisteams aus der Region gehen am Donnerstag in die neue Runde. Der Verband hat die Spielklassen etwas umstrukturiert.

Seit März passierte so einiges im Tischtennissport, auch auf Ebene des Pfälzischen Tischtennisverbandes (PTTV). An diesem Donnerstag (17.9.) startet die neue Saison, die jedoch unter besonderen Vorzeichen steht.

Bis Anfang März lief noch alles in geordneten Bahnen, auch bei den Freunden des chinesischen Volkssports. Als das Coronavirus im März die Schlagzeilen bestimmte und fast jedes Sportereignis abgebrochen wurde, ließ auch die Absage der Tischtennis-Spielzeit beim PTTV nicht lange auf sich warten. Anfang April brach der Verband die Saison ab und legte später die Wertung fest. Die Tabellen von Mitte März wurden als Endergebnis festgelegt. Anders als in vielen anderen Sportarten, zählte die Anzahl der absolvierten Patieen im den Tischtennis nicht. Das führte zu völlig verzerrten Tabellenbildern. Teilweise hatten Teams in einer Liga bis zu fünf Spielen mehr bestritten.

Info Die Tischtennis-Ligen auf einen Blick Damen Oberliga Südwest TTC Riedelberg, TTC Mühlheim-Urmitz/Bahnhof II, TSG Kaiserslautern II, 1. TTC Pirmasens, TTV Edenkoben, ASG Altenkirchen, SV Windhagen, TSG Zellertal, TTC Winnweiler, TSG Heidesheim (zurückgezogen) 1. Pfalzliga BTTF Zweibrücken, TTC Riedelberg II, TSG Kaiserslautern III, TTF Rockenhausen, TTC Steinalben, TTC Oppau, TTC Frankenthal, SV Kirchheimbolanden, VfL Duttweiler 2. Pfalzliga West TTC Riedelberg III, TTC Mittelbach, TTC Altenglan, TTC Höhfröschen, SV Alsenbrück-Langmeil, TTC Fehrbach, SG Hochspeyer, TTC Brücken, TTC Sand Herren 1. Pfalzliga TTC Riedelberg, TTC Winnweiler, TTC Burrweiler, TV Colgenstein-Heidesheim, TTF Frankenthal II, TSV Kandel, TTV Neustadt, TTC Brücken, SG Waldfischbach 2. Pfalzliga West VT Zweibrücken, SV Mörsbach, TTA Kasch Vinningen, TTC Winnweiler II, TTC Bann, TTC Steinalben, TTC Kreimbach-Kaulbach, TSG Kaiserslautern III, 1. TTC Pirmasens, ASV Höringen Bezirksoberliga BTTF Zweibrücken, TTC Mittelbach, SV Mörsbach II, TV Höheinöd, TTC Gersbach, TTC Hauenstein, SV Weselberg, TTC Höhfröschen, TTC Dahn, TTC Nünschweiler II Bezirksliga TTC Riedelberg II, VT Contwig, SV Mörsbach III, TTC Bruchweiler, PPC Erfweiler, SV Weselberg II, TTC Steinalben II, SV Erlenbrunn, 1. TTC Pirmasens II, SG Waldfischbach II, SV Ruhbank Bezirksklasse Ost TTC Bruchweiler II, TTC Fischbach, TTC Hauenstein II, FK Windsberg, TTC Nünschweiler III, SV Erlenbrunn II, FC Ruppertsweiler, SG Waldfischbach III, TTA Kasch Vinningen II, TTC Petersberg Bezirksklasse West TTC “Eiche“ Saalstadt, SF Walshausen, TV Rieschweiler, TV Höheinöd II, TTC Mittelbach II, TTC Höhfröschen II, TTC Riedelberg III, TTC Käshofen, TTC Niederauerbach, BTTF Zweibrücken II Kreisliga Ost TV Germania Horbach, TTC Steinalben III, TTC Rodalben, SV Erlenbrunn III, 1. TTC Pirmasens III, TTC Dahn II, TV Lemberg, TTA KAsch Vinningen III, PPC Erfweiler II Kreisliga West TV Höheinöd III, TV Zweibrücken-Ixheim, SV Weselberg III, TV Rieschweiler II, VT Zweibrücken II, TTV Hornbach, TTC Hettenhausen, TTC Riedelberg IV Kreisklasse A Ost TTC Bruchweiler III, TTC Gersbach II, SG Waldfischbach IV, TTC Hauenstein III, TTC Petersberg II, TTC Nünschweiler IV, FC Ruppertsweiler II, FK Windsberg II, TV Lemberg II Kreisklasse A West SF Walshausen II, TTC Höhfröschen IV, TTC Höhfröschen III, TV Höheinöd IV, TTC Mittelbach III, SV Weselberg IV, TTC Riedelberg V, TTC Käshofen II, TTC Niederauerbach II, BTTF Zweibrücken III Kreisklasse B Ost TV Clausen, TV Clausen II, TTC Fischbach II, TTC Hauenstein IV, TTC Steinalben IV, TTC Nünschweiler VI, TTC Nünschweiler V, TTC Petersberg III, FC Ruppertsweiler III, SV Ruhbank II, FK Windsberg III Kreisklasse B West TTC “Eiche“ Saalstadt II, TTC Riedelberg VI, SV Weselberg V, SV Mörsbach V, VT Contwig II, SV Mörsbach IV, BTTF Zweibrücken IV.

Der PTTV hatte in der Sommerpause noch andere organisatorische Schwierigkeiten zu lösen: Schon zur Saison 2019/2020 wurde festgezurrt, dass aber der nun kommenden Runde statt mit zwölf Teams in einer Spielklasse nur noch mit zehn Mannschaften gespielt werden soll. Zudem wurden zwei neue Spielklassen eingeschoben. Zwischen der obersten Verbandsspielklasse, der 1. Pfalzliga, und der Oberliga wurde eine mit dem Saar-Verband gemeinsame Verbands-Oberliga gebildet. Sowohl bei den Herren, als auch bei den Damen. Zwischen der 2. Pfalzliga und der Bezirksliga, gibt es künftig eine sogenannte Bezirksoberliga. Mangels ausreichend gemeldeter Teams bei den Damen, gilt dies nur für die Tischtennisherren.

Wenn die neue Runde am Donnerstag behinnt, müssen die Spieler etliche Hygienevorschrigten beachten (wir berichteten). Es wird künftig kein Doppel mehr geben. Stattdessen werden alle Einzelspiele absolviert und zwar unabhängig davon ob der Siegespunkt erreicht wird.

In der Oberliga Südwest der Damen wird der TTC Riedelberg mit Topspielerin Elena Süs sicherlich wieder zu den Topteams gehören, aber wie in den Vorjahren in einer ausgeglichenen Spielklasse erst einmal die nötigen Punkte gegen den Abstieg sammeln müssen. „Ein Aufstieg ist nicht wirklich ein Thema“, bekräftigte Elena Süs in den vergangenen Jahren oftmals. Mit Regionalligaabsteiger TSG Zellertal ist eine Topmannschaft in der Liga, dahinter wird es ganz eng zugehen.

In der neuen 1. Pfalzliga der Damen, die durch die Einführung der Verbandsoberliga doch deutlich an Qualität eingebüßt hat, geben die BTTF Zweibrücken und der TTC Riedelberg II als Ziel den Klassenverbleib an. Bei den Riedelbergern wird Leonie Frantzen wegen eines Auslandsstudiums nicht mehr so oft zur Verfügung stehen. Auch die schwangere Helena Feix ist vorerst nicht mehr dabei.

In der 2. Damen-Pfalzliga West gehören die Mittelbacher, die sich freiwillig aus der 1. Pfalzliga zurückzogen, zu den Mitfavoriten und haben mit ihrem Kader gute Chancen auf eine direkte Rückkehr.

Die Herren des TTC Riedelberg streben indes eine bessere Runde in der 1. Pfalzliga an. Im Vorjahr verließen sie die Halle zu häufig als Verlierer. In der selben Liga spielt auch die SG Waldfischbach, die eher als Außenseiter in die neue Runde geht.

Den Aufstieg in die 1. Pfalzliga visiert der SV Mörsbach an, der nochmals aufrüsten konnte. Neben dem TTC Kreimbach-Kaulbach und der Wundertüte TSG Kaiserslautern III gehören sie zu den Titelfavoriten der 2. Pfalzliga West. Aufsteiger VT Zweibrücken wird es schwer haben die Spielklasse zu halten.

Der TTC Mittelbach und der SV Mörsbach II gehen in der neu eingeführten Bezirksoberliga an den Start, wo sie wohl zu den Topteams gehören werden. Mittelbach verpasste schon im Vorjahr unglücklich den Aufstieg. Mit Nachwuchstalent Laurin Schermutzki hat der TTC einen aufstrebenden Spieler in seinen Reihen. Die Mörsbacher profitieren auch mit der zweiten Garde von ihren Neuzugängen. Für die BTTF Zweibrücken dürfte es in dieser Liga gegen den Abstieg gehen.