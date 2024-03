Fußball-Saarlandliga FSV will „doppelte Wiedergutmachung“

Beim FSV Jägersburg lief es in den vergangenen Wochen schlecht. Nach zuletzt drei sieglosen Spielen in Serie mit nur zwei Punkten hat der Tabellendritte nun sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Ganz bitter war die 1:2-Niederlage am vergangenen Spieltag gegen Kellerkind FV Schwalbach. Am Samstag um 15.30 Uhr wollen die Lila-Weißen im Heimspiel gegen den Elften SV Merchweiler, der noch um den Klassenverbleib kämpfen muss, in die Erfolgsspur zurückkehren.