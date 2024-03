Fußball-Saarlandpokal Pflicht erfüllt, Halbfinal-Ticket gelöst

In dieser neuen Formation ließen die Grün-Weißen in Köllerbach zunächst zahlreiche Möglichkeiten aus. Angelos Stavridis lief mehrfach alleine von der rechten Seite auf das Tor der Hausherren zu, brachte aber den Ball entweder nicht im Gehäuse unter oder sein Zuspiel landete an einem Köllerbacher Abwehrbein. Die gut 300 Homburger Schlachtenbummler durften nach einer weiteren vergebenen Großchance von David Hummel (48.) dann in der 55. Minute zum ersten Mal jubeln: Fabian Eisele zog aus 14 Metern trocken per Flachschuss zum 1:0 für den Favoriten ab. Nach einer knappen Stunde brachte Schwarz mit Phil Harres, Daniels Ontuzans und Tim Steinmetz für Angelos Stavridis, David Hummel und Lukas Quirin neues Personal.