Fußball-Saarlandpokal Palatia diesmal Außenseiter, FSV eher Favorit

Erneut als Favorit geht der FSV Jägersburg in seine nächste Pokalaufgabe. In dem Duell am Mittwochabend bekommt es der Saarlandliga-Zweite auswärts mit dem Ligakontrahenten SV Saar 05 Saarbrücken zu tun, der derzeit auf Rang 14 liegt. Das Team von FSV-Trainer Christian Frank werde aber den Gegner keinesfalls unterschätzen, auch wenn die Saarbrücker in den vergangenen Punktspielen nicht mehr viele Zähler einfahren konnten. Zuletzt gab es ein 5:5 gegen Schlusslicht SV Elversberg II. Daran wird der FSV Jägersburg, der selbst an dem unglücklichen 2:2 zuletzt bei Borussia Neunkirchen zu knabbern hatte, den Pokalgegner aber nicht messen. Mit einer konzentrierten Leistung wollen die Nordhomburger in die nächste Runde einziehen. Vom Papier her sollte das für die Lila-Weißen auf eigenem Platz eine machbare Aufgabe sein.