Fußball-Saarlandpokal An der Sensation vorbeigeschrammt

Einmal tief durchschnaufen konnten die Spieler des FC Homburg nach dem Abpfiff am Mittwochabend. Mit einem überaus glücklichen 1:0 (1:0)-Sieg behauptete sich der Fußball-Regionalligist in der ersten Hauptrunde des Saarlandpokals beim SV Bliesmengen-Bolchen. Viel hätte nicht gefehlt und der Tabellen-13. der Saarlandliga hätte den haushohen Favoriten und Achtelfinalisten im DFB-Pokal aus dem Wettbewerb geworfen. Die Hausherren forderten die Grün-Weißen bis zur letzten Minute. In einem insbesondere in der zweiten Hälfte packenden Pokalfight hatte der FCH letztlich aber das bessere Ende für sich. „Von uns kam in den 90 Minuten viel zu wenig, Bliesmengen-Bolchen hat leidenschaftlich gekämpft, super verteidigt und hätte aufgrund der zweiten Halbzeit den Sieg verdient“, gab Homburgs Trainer Danny Schwarz nach dem Schlusspfiff unumwunden zu.