Fußball-Saarlandpokal Besondere Premiere für Bliesmengen

Zwischen der Spielvereinigung Greuther Fürth und dem FC St. Pauli liegt der SV Bliesmengen-Bolchen. Nach den überraschend erfolgreichen DFB-Pokalpartien geht es für den FC Homburg nun auch im Saarlandpokal um den Einzug in die nächste Runde. In dem verlegten Duell der ersten Hauptrunde ist der Dritte der Fußball-Regionalliga Südwest an diesem Mittwoch ab 19 Uhr beim 13. der Saarlandliga gefordert. Im Bliesmenger Burgwegstadion erwarten die Gastgeber zwischen 400 und 500 Zuschauer, zumal es das einzige Spiel in der Region ist.