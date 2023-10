Saarlandliga-Handballerinnen der SG SV 64/VT Zweibrücken Mit Tempohandball und guter Stimmung zum Erfolg

Ein wichtiger Baustein für einen möglichen weiteren Erfolg der SG-Frauen könnte dabei Linksaußen Lea Luga werden. Die schnelle Flügelspielerin trieb in den vergangenen Begegnungen das Konterspiel der Zweibrückerinnen an und konnte im Gegenstoß viele Tore für ihr Team erzielen. Das stellte sie auch am Sonntag gegen den HC St. Johann mit neun Treffern unter Beweis. „Unser Tempospiel hat sich in der letzten Zeit deutlich verbessert. Man merkt, dass wir immer eingespielter werden. Gerade auch die zweite Welle klappt immer besser”, freut sich die gebürtige Homburgerin über die positive Entwicklung. Die 19-Jährige hat im Sommer die Zweibrücker Talentschmiede nach dem zweiten Jahr A-Jugend abgeschlossen und spielt nun altersbedingt ausschließlich im Frauenteam. Reinschnuppern in den Aktivenbereich konnte sie aber schon vor zwei Jahren. Dort spielte Luga neben der A-Jugend auch im Nachwuchsteam der SV 64-Löwinnen, die in der Saison 2021/22 die Meisterschaft in der Damen-Bezirksliga feierten. Schon damals trainierte sie regelmäßig bei der ersten Damenmannschaft mit und half gelegentlich auch bei Spielen aus. Seit der vergangenen Saison gehörte Lea Luga als Jugendspielerin bereits fest zum Kader der Oberliga-Frauen des SV 64, mit dem sie den Gang in die Saarlandliga antreten musste.