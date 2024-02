Frauen-Handball-Saarlandliga SG gewinnt hochklassigen Schlagabtausch

Im Angriff konnte die SG aber gerade in Halbzeit eins wieder einmal auf Toptorschützin Baus zählen, die mit guten Aktionen und hoher Treffsicherheit glänzte. Nachdem die Gastgeberinnen in der ersten Viertelstunde meist mit einem oder zwei Toren vorne lagen, brachte Baus ihr Team in der 18. Minute mit 11:10 in Führung. Wenig später stand es nach einem weiteren Treffer der SG-Topschützin 14:11 für die Löwinnen. Doch Oberthal schlug in der hochklassigen Partie zurück, lag kurz vor der Pause seinerseits wieder vorne (17:16). Beim Stand von 17:17 wurden die Seiten gewechselt.