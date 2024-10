Spannende Duelle in Fußball-Saarlandliga Jägersburg lässt Punkte liegen, Limbach bleibt oben dran

Borussia Neunkirchen - FC Homburg II 2:2 (1:1) Nach dem Abpfiff wusste FCH-Trainer Rizgar Daoud nicht so recht, ob er sich mit dem einen Punkt beim Saarlandliga-Vierten aus Neunkirchen zufrieden zeigen sollte oder nicht. Nur hauchdünn hatte seine Mannschaft vor 400 Zuschauern drei Punkte verpasst, nachdem sie bis zur dritten Nachspielminute mit 2:1 vorne lag. „Vor dem Spiel wäre ich mit einem Zähler zufrieden gewesen. Jetzt war es etwas ärgerlich, so spät noch den Ausgleich kassiert zu haben.“ Ansonsten lobte der Coach seine Mannschaft, die eine starke Leistung geboten und den Favoriten aus der Hüttenstadt mehr als nur geärgert hatte. Die erste Halbzeit ging klar an den FC Homburg, der nach 25 Minuten durch Merouane Taghzoute die erste gute Chance hatte. Zwei Minuten später gingen die Gäste in Führung. Ein Schuss von Mina Ibrahim wurde zwar von der Borussen-Abwehr abgeblockt, aber Mika Gilcher drückte den Ball im Nachsetzen über die Torlinie. Neunkirchen fiel weiter in der Offensive gegen eine leidenschaftlich kämpfende FCH-Elf nichts ein. In der 41. Minute hatte die Borussia Glück, dass ein 18-Meter-Freistoß von Grischa Walzer an der Latte landete. Den darauffolgenden Konter nutzte Neunkirchen mit dem ersten Schuss aufs FCH-Tor zum Ausgleich durch den Ex-Homburger Sayfedine El Khadem zum schmeichelhaften 1:1-Pausenstand. In Hälfte zwei hatten die Gastgeber mehr Ballbesitz, aber außer einem Schuss von Nico Christmann (65.) keine echte Chance. Der FC Homburg II zog sich zu weit in die eigene Hälfte zurück. Erst in der 72. Minute schoss der FCH wieder auf das Neunkircher Tor – erfolgreich. Walzer zirkelte einen Freistoß aus 17 Metern zur 2:1-Führung unhaltbar ein. Nach einer Zeitstrafe gegen Taghzoute (88.) drängte Neunkirchen auf den Ausgleich, den Niklas Backes (90.+3) noch erzielen sollte.