Fußball-Saarlandliga FCH-Zweite weiter im Aufwind

SV Merchweiler – FSV Jägersburg 2:1 (2:1). Vor ihrer Sonntags-Partie beim Aufsteiger SV Merchweiler hatten die Fußballer des FSV Jägersburg von zwei ihrer derzeit hartnäckigsten Aufstiegskonkurrenten quasi eine Steilvorlage erhalten. Die Köllerbacher, die am Spieltag davor den FSV vom Platz an der Sonne verdrängt hatten, waren am Samstag bei der im hinteren Tabellendrittel platzierten SG Mettlach-Merzig nicht über ein 3:3 (0:2) hinausgekommen. Somit war klar, dass die Jägersburger gestern durch einen Sieg in Merchweiler wieder vorbeiziehen könnten. Auch das überraschende 2:2 (0:0) des Oberliga-Mitabsteigers FC Hertha Wiesbach gegen den SV Bliesmengen-Bolchen hatte den Nordhomburgern in die Karten gespielt. Die Gäste wurden jedoch in Merchweiler bei heißen Temperaturen eiskalt erwischt und lagen früh mit 0:2 in Rückstand: Zuerst traf Felix Keßler im Anschluss an eine Kopfballverlängerung von Lucas Becker (2.), ehe fast postwendend David Keller nachlegte (3.). In der Folge vergab Jägersburgs Tim Schäfer zwei gute Chancen (12., 17.). Besser machte es sein Mitspieler Frederic Ehrmann, der einen von Lukas Hornung an Salif Cissé verursachten Foulelfmeter zum 1:2-Anschlusstreffer verwandelte (20.). In der zweiten Halbzeit versuchten dann die Jägersburger, das Spiel komplett zu drehen. In der 76. Minute verfehlte Daniel Dahl mit einem Freistoß aus 18 Metern knapp das Tor. Und in der dritten Minute der Nachspielzeit zielte auch Tom Koblenz zu hoch, so blieb es beim 1:2. Der FSV bleibt damit Zweiter.