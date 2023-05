Fußball-Landesliga Dreifacher Decker versenkt Kaiserslautern

SF Bundenthal – SG Rieschweiler 1:0 (1:0). 250 Zuschauer waren am Bundenthaler Rasenplatz erschienen und sahen dabei ein Duell zweier Mannschaften, die in der Rückrunden-Tabelle bislang ziemlich auf Augenhöhe agierten. Die Bundenthaler hatten unter der Woche daheim ihr Nachholspiel gegen den VfR Kaiserslautern mit 5:3 gewonnen und sich dadurch im Hinblick auf Relegationsrang zwei eine sehr gute Ausgangsposition verschafft. In der ersten Halbzeit waren die Gastgeber die etwas bessere Mannschaft und gingen auch in der 41. Minute im Anschluss an einen Freistoß durch einen Kopfballtreffer von Florin-Radu-Raducioui Tesedan verdient mit 1:0 in Führung. Nach Wiederbeginn scheiterte dann Rieschweilers Pascal Frank auf Vorarbeit von Elias Braun am starken Bundenthaler Schlussmann Björn Herzig. Viel mehr Chancen erspielten sich beide Teams nicht. „Die knappe Niederlage beim Tabellenzweiten ist schon ärgerlich. Auch wenn die Verbandsliga-Ergebnisse an diesem Wochenende nicht gut für uns waren, glauben wir weiter an den Klassenerhalt“, sagte SG-Trainer Björn Hüther kämpferisch. Sein Spieler Elias Braun sah noch in der der Nachspielzeit aufgrund eines Foulspiels und anschließendem Meckern die Gelb-Rote Karte. Am kommenden Samstag um 16 Uhr empfängt der Viertletzte Rieschweiler im Kampf um den Klassenverbleib den Zehnten SG Meisenheim. Wie viele Mannschaften nach der Runde den Gang nach unten antreten müssen, ist noch nicht ganz klar. Dies hängt auch von der Aufstiegsrelegation und dem Ausgang der übergeordneten Verbandsliga Südwest ab.