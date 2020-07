Pferdesport : Das A-Springen platzt aus allen Nähten

Auch die Zweibrückerin Birgit Hohlweg vom RV Einöd wird beim Turnier des RSC Walshausen, das an diesem Freitag beginnt, auf ihrem Wallach Marcellino satteln. Foto: cvw/Cordula von Waldow

Walshausen Weil die Pfalzmeisterschaft in der Vielseitigkeit wegen Corona entfallen muss, führt der RSC Walshausen ab Freitag ein Turnier für Nachwuchspferde und Nachwuchsreiter durch. Das Interesse ist enorm.

Von Cordula von Waldow

Ursprünglich hätte der RSC Walshausen am kommenden Wochenende die Pfalzmeisterschaften in der Vielseitigkeit durchführen sollen. Doch mit Corona kam alles anders. Nachdem der Pferdesportverband Pfalz alle Meisterschaftsturniere abgesagt hatte, disponierten Kerstin Müller und Markus Schwender vom RSC kurzentschlossen um. So wird am kommenden Wochenende von Freitag bis Sonntag ein Turnier mit Prüfungen für Nachwuchspferde und Nachwuchsreiter ausgetragen.

Am Freitag satteln die Profis ihre vier- bis siebenjährigen Pferde in Springpferdeprüfungen von der Anfangsklasse A bis zur leichten Klasse L. Der Samstag gehört dem Springnachwuchs vom Stilspringen der Einstiegsklasse E über einen Standardspringwettbewerb bis hin zu zwei geschlossenen Springprüfungen der A*-Klasse. Sie sind geschlossen ausgeschrieben und deckeln somit das Niveau und den Erfahrungsschatz von Reitern und Pferden. Entsprechend werden die Hindernisfolgen aufgebaut sein, so dass auch Amateure Chancen auf eine Platzierung haben. Am Sonntag geht es ins Gelände. Ein Caprillitest mit Geländehindernissen führt Reiteinsteiger an die Bewältigung kleiner Sprünge heran. Die Geländepferdeprüfung Klasse A* dient Nachwuchspferden als Einstieg in die Vielseitigkeit mit Wasserdurchritt, Wall und der Überquerung fester Hindernisse wie Baumstämmen, Zäunen, Kisten, Entenhäuschen, Trapezen, Tischen oder Schweineställen, wie die unterschiedlichen Hindernisformen genannt werden. Höhepunkt ist ein Stil-Geländeritt der Klasse A*, der berücksichtigt, dass weder Reiter noch Pferde in diesem Jahr bereits viel Turniererfahrung sammeln konnten.

Info Zeitplan Turnier des RSC Walshausen Freitag, 3. Juli: 10.30 Uhr Springpferdeprüfung Kl. A*, 10 Uhr Springpferdeprüfung Kl. A**, 15 Uhr Springpferdeprüfung Kl. L, 16 Uhr Springprüfung Kl. L

Samstag, 4. Juli: 08 Uhr Stilspringprüfung Kl. E mit erlaubter Zeit, 10 Uhr Standardspringwettbewerb, 12 Uhr Stilspringprüfung Kl. A* – geschlossen, 14 Uhr Springprüfung Kl. A* – geschlossen

Sonntag, 5. Juli: 08 Uhr Caprilli-Test mit Geländeteil, 09.15 Uhr Stil-Geländeritt Kl. E, 13.30 Uhr Geländepferdeprüfung Kl. A*, 14.30 Uhr Stil-Geländeritt Kl. A*

Das Interesse ist enorm. So platzt das A-Springen mit 100 Starts ebenso aus allen Nähten, wie der Stilgeländeritt mit über 60 Nennungen, vorwiegend aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Hier ist der Zeitbedarf deutlich länger, so dass die letzte Prüfung am Sonntag bereits um 14.30 Uhr beginnt.