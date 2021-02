Fußball-Saarlandliga : Rizgar Daoud wird im Sommer Trainer beim FC Homburg II

Homburg Der 38-Jährige übernimmt den Posten beim Saarlandligisten von Marc Buchmann, der zuvor zehn Jahre im Verein war. Sven Sökler bleibt Co-Trainer.

Die Planungen für die kommende Fußballsaison 2020/21 laufen bei vielen Vereinen auf Hochtouren. Auch bei den Verantwortlichen der U23 des FC Homburg. Nachdem es für die zweite Mannschaft der Grün-Weißen in der wegen der Corona Pandemie unterbrochenen Saison bisher alles andere als gut lief – nur sechs Punkte aus neuen Spielen – hat man entschieden, für die kommende Runde mit Rizgar Daoud einen neuen Trainer zu verpflichten. Der bisherige Coach Marc Buchmann wird damit abgelöst. Sven Sökler soll dagegen weiter spielender Co-Trainer der Grün-Weißen bleiben. Er war auch schon der Assistent von Buchmanns Vorgänger Andreas Sorg an der Seitenlinie.

„Ich gehe davon aus, dass die Saison nicht zu Ende gespielt werden kann“, sagt Rizgar Daoud. Vielmehr rechne er damit, dass die aktuelle Runde abgebrochen und nicht gewertet wird. Dann käme der FC Homburg II nochmal mit einem blauen Auge davon, denn die Saison wäre für die Zweitvertretung der Grün-Weißen schwer geworden. Der FCH II hat erst einen Sieg auf dem Konto und steht mit erst sechs Zählern auf dem 16. Tabellenplatz – der am Ende den Abstieg bedeuten würde.

Nach einem 3:2-Auftaktheimsieg am ersten Spieltag gegen den TuS Herrensohr folgten nur noch sporadisch einige Punktgewinne. Die Trennung von Marc Buchmann kam daher nicht überraschend. Der scheidende Trainer Marc Buchmann nahm es gelassen hin: Er habe ohnehin vorgehabt, eine Pause vom Fußballtrainergeschäft zu machen. Vor seiner Tätigkeit als Trainer des Saarlandligateams des FC Homburg, war Buchmann, Lehrer an einem Pirmasenser Gymnasium. Mit dem FCH verbindet ihn jedoch eine lange Geschichte. Buchmann war lange Zeit Spieler bei den Grün-Weißen und arbeitete mehrere Jahre in der Jugend des Vereins.