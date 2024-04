Fußball-Landesliga Hüther hofft auf den nächsten Heimsieg

Über Hinterweidenthal werde stets gesagt, ihre größte Stärke sei die mannschaftliche Geschlossenheit, führt Hüther weiter aus. „Aber du stehst in der Tabelle nicht so weit vorne, wenn du nicht auch viel Qualität in der Mannschaft hast“, ergänzt der 47-Jährige. Insbesondere warnte er vor den Hinterweidenthaler Schlüsselspielern Christian Singer, Kim Schenk, Daniel Tretter sowie Torjäger David Schneider. „Sie können nicht nur rennen und kämpfen, sondern auch richtig gut kicken. Es wird eine schwere Aufgabe für uns“, prophezeit der Trainer, der so schnell wie möglich die noch fehlenden Zähler für den Klassenverbleib sammeln will. Vorentscheidenden Charakter könnte in dieser Hinsicht das Heimspiel am Sonntag, 28. April, gegen die SG Eppenbrunn besitzen, die aktuell den ersten Abstiegsplatz einnimmt.