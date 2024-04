Fußball-Landesliga Die SG Rieschweiler muss weiter zittern

„Wir sind leider noch zu schwankend in unseren Leistungen. Heute haben wir keine gute erste Halbzeit gespielt. Zuerst ist die Partie so vor sich hingeplätschert. Dann haben uns von der Hektik anstecken lassen“, sagt Rieschweilers Trainer Björn Hüther. Bastian Brauner brachte die Gäste in der 33. Minute mit einem Treffer der Marke „Tor des Monats“ in Führung. Er fing einen von der SGR schwach herausgespielten Ball ab – und jagte die Kugel aus 25 Metern in den Winkel. Gegen Ende des Durchgangs kam Rieschweiler besser ins Spiel. Doch Simon Hauk verpasste in der 42. Minute ebenso den Ausgleich wie David Wagner, der mit einem Fallrückzieher an Eppenbrunns Schlussmann Tobias Dreyer scheiterte.