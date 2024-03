Fußball-Landesliga TSC kann Aufstiegsträume wohl begraben

In der 41. Minute drückte der Hauensteiner Sebastian Stanjek im Anschluss an einen Angriff über die linke Seite den Ball in der Mitte zum 1:0 über die Linie. Kurz darauf flog der Torschütze wegen Nachtretens aber mit Rot vom Platz (45.). Allerdings handelte sich der TSC seinerseits zwei Zeitstrafen ein. Zuerst erwischte es Enver Beljulji unmittelbar vor der Halbzeit. Er wollte das Spiel schnell machen und schlug einem SC-Spieler den Ball aus der Hand. Hauensteins Niklas Kupper bestrafte das nach der Pause – allerdings unter Mithilfe der Zweibrücker. Die liefen bei einem eigenem Eckball in einen Konter, den Kupper zum 2:0 vollendete. Es war ein Tor, das Acar auf die Palme brachte. „Von der Körpergröße waren wir Hauenstein überlegen, trotzdem spielen wir den Eckball kurz aus, statt ihn hoch rein zu bringen.“ In der 73. Minute sah auch Max Decker nach einem Foulspiel eine Zeitstrafe.