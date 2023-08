Fußball-Landesliga Ein dickes Brett an der dicken Eiche

An der dicken Eiche muss Rieschweiler voraussichtlich aber auch ein dickes Brett bohren. Die Bundenthaler hatten ihre Saisonstart zwar in den Sand gesetzt, tankten danach aber ordentlich Selbstvertrauen. Nach dem Pokalerfolg über die SGR bezwangen die Sportfreunde am vergangenen Wochenende auch den SC Hauenstein zu Hause mit 2:0. Der SC hatte zuvor alle seine Spiele gewonnen. Damit haben Bundenthal, der Vizemeister der vergangenen Saison, der damals erst in der Relegation am Aufstieg scheiterte, und Rieschweiler beide drei Punkte auf dem Konto.