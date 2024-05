Fußball-Landesliga West SGR muss „mutig und aggressiv“ auftreten

Er erwartet dabei „einige Zuschauer“ an der Dicken Eiche und hofft darauf, dass seine Mannschaft wie in den letzten Auswärtsspielen in Sachen Zweikampfführung alles geben wird. Es gelte, aggressiv und mutig aufzutreten – nur dann habe sein Team eine Chance gegen eine „so starke Mannschaft“. Die SGR ist mit den aktuell 37 Punkten in Sachen Klassenverbleib noch nicht durch und will noch bis zum Saisonende auf „mindestens 40 Punkte“ stellen. Gegen Hauenstein ausfallen wird der rotgesperrte Tim Weis. Hüther überlegt daher, erstmals den im Winter von der A-Jugend des FK Pirmasens nach Rieschweiler gewechselten Finn Kettenring in den Kader mit dazu zu nehmen.