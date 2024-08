Fußball-Landesliga West Ausfälle bei der SGR, „Glücksgriff“ für den TSC

Vor dem Heimspiel am Freitagabend (19 Uhr) gegen die SF Bundenthal haben sich für den Fußball-Landesligisten SG Rieschweiler die Vorzeichen etwas verändert. So konnte der kommende Gegner unter der Woche zwei namhafte Transfers verkünden: Patrick Freyer und Dennis Brödel. Der 35-jährige Freyer ist in der Region vor allem noch aufgrund seiner Zeit beim FK Pirmasens und 1. FC Kaiserslautern II bekannt. Er kommt mit der Erfahrung von 121 Einsätzen in der Regionalliga Südwest (23 Treffer und elf Vorlagen) sowie 50 in der Regionalliga West (acht Treffer/vier Vorlagen). Insgesamt bringt es Freyer im höherklassigen Bereich auf 407 Einsätze. Der in Rodalben geborene Mittelfeldspieler verfügt über eine immense Erfahrung. Seine letzte Station war mit dem SV Hermersberg ebenfalls ein Landesligist, für den er im bisherigen Saisonverlauf zweimal ins Schwarze getroffen hatte. Und quasi zeitgleich konnten die Bundenthaler auch noch ihren „verlorenen Sohn“ Dennis Brödel vom Ligarivalen TSC Zweibrücken zurückholen. Der Torjäger war erst vor Saisonbeginn von Bundenthal aus an den Wattweiler Berg gewechselt. Auf diesen Abgang hat aber auch der TSC reagiert und noch den offensiven Mittelfeldspieler Dylan Sodji vom Saarlandligisten Hertha Wiesbach verpflichtet.