Tischtennis-Pfalzliga Riedelberger Pfalzliga-Frauen erwischen Top-Start

Besser in die Saison gekommen sind die Riedelberger Frauen. Das Team um Topspielerin Julia König-Buchholz, Victoria Schaaff (die letzte verbliebene Akteurin aus der Oberliga-Mannschaft der Vorsaison), Yonne Ehrensberger und Vanessa Veith setzte sich in Höhfröschen klar mit 8:1 durch. Dabei musste lediglich Veith das hart umkämpfte Fünf-Satz-Duell gegen Bianca Kohlhase abgeben. Alle anderen Spiele gingen deutlich an die Gäste, die insgesamt nur noch drei weitere Sätze verloren. Am kommenden Doppelspieltag wollen die Riedelbergerinnen gleich nachlegen. Am Samstag, 17 Uhr, geht es zunächst beim TTC Brücken an die Tische, am Sonntagmorgen, zehn Uhr, folgt in eigener Halle das Duell gegen das Topteam SV Steinwenden.