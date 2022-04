Fußball-Saarlandliga : Wenn Fußball keine Rolle mehr spielt

Homburgs Ricky Pinheiro musste an Ostermontag notärztlich versorgt werden. Foto: Markus Hagen

Homburg Entwarnung beim FC Homburg II: Dem im Spiel gegen Primstal kollabierten Ricky Pinheiro geht es gut.

Der Schock stand Spielern, Trainern und Zuschauern der Fußball-Saarlandliga-Partie zwischen dem gastgebenden VfL Primstal und dem FC Homburg II am Ostermontag ins Gesicht geschrieben. In der 77. Minute liegt der Homburger Mittelfeldspieler Ricky Pinheiro ohne Einwirkung eines Gegenspielers plötzlich am Boden. Der 33-Jährige muss notärztlich versorgt werden und wird schließlich ins Krankenhaus transportiert. Die Partie wird abgebrochen.