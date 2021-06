Pferdesport : Kleinerer Rahmen — großartiger Aufgalopp

Im Sattel von „Newa“ konnte die Reiterin Eva-Maria Geisler beim Rennen „Preis von Gölz-Paletten und Verein“ einen klaren Sieg herausreiten und strich für den Tagessieg 1250 Euro ein. Foto: Borbert Schwarz/Norbert Schwarz

Zweibrücken Rund 500 Zuschauer durften nach der Zwangspause im letzten Jahr endlich wieder einen Renntag in Zweibrücken erleben. Zwar war alles eine Nummer kleiner als sonst. Aber nicht unbedingt schlechter. Oder wie Zweibrückens Oberbürgermeister und Rennvereins-Präsident Marold Wosnitza sagte: „Schön, ruhig, unfallfrei.“

Nach einjähriger Pause wieder den Charme eines Pferderenntages erleben: Das war den rund 500 Zuschauern vorbehalten, die am Sonntag auf der Zweibrücker Rennwiese zwar eine kleine – aber dennoch begeisterte Kulisse bildeten. Die Inzidenz in der Rosenstadt ist zwar deutschlandweit eine der höchsten – ließ die Besucherschar aber zu. Eintrittskarten im freien Verkauf gab es nicht, mit 100 Sponsoren für den Renntag bei kostenloser Teilnahme am Renngeschehen erwies sich der neue Geschäftsführer des Rennvereins, Klaus Wilhelm, aber als pfiffiger Geschäftsmann. Dass es am Ende gar 150 Sponsoren waren, freute die Verantwortlichen, vorneweg den Rennverein-Präsidenten Marold Wosnitza.

Er analysierte den in den Juni verschobenen Frühjahrsrenntag 2021 kurz vor der Siegerehrung des siebten und letzten Rennens – den Preis des „Fashion-Outlet“ über die längstes Tagesdistanz von 2850 Metern – mit drei Worten: „Schön, ruhig, unfallfrei.“ Das letzte Rennen hatte Jockey Nicol Polli auf dem Rücken von „Pissaro“ gewonnen.

Größere Felder wären zwar schön gewesen, so der OB und Rennverein-Präsident Wosnitza, doch vor dem Jubiläumsrenntag am 11. September sei die Veranstaltung am Sonntag ein „großartiger Aufgalopp“ gewesen. „Unterm Strich sind wir allemal zufrieden. Unsere Gäste und Sponsoren haben schöne und spannende Rennen erlebt. Jetzt hoffen wir nur, dass die Lockerungen bis zum September so sind, dass der Jubiläumsrenntag wieder vor einer größeren Kulisse stattfinden darf“.

Nach Dortmund am Vormittag, wurde der rote Knopf der Startmaschine, die an der Allee gegenüber dem Eingang zum Rosengarten in Position gebracht worden war, auch in Zweibrücken gedrückt. Unter den Pferdebesitzern befand sich, neben dem Bottenbacher Christian Peterschmitt und dem Herschberger Günter Schwab auch Christian von der Recke, der in Kreis der Rennpferdeliebhaber und Wetter längst auch unter dem Namen „Magier von Weilerswist“ bekannt ist. Damit werden die Fähigkeiten des mehrfachen Trainerchampions wohl passend beschrieben. Mit der gesamten Familie war von der Recke nach Zweibrücken gekommen – und das aus gutem Grund. Seine 20-jährige Tochter Antonia startete erstmals auf einer deutschen Galopprennbahn als Amateurreiterin. Dass die junge Amazonin in der Stadt der Rosen und Rosse ihr Startdebüt dann gleich mit einem Sieg krönen konnte, war für die aus Köln angereiste Familie das i-Tüpfelchen für den Besuch in der Pfalz.

Dabei war die junge Reiterin im 5. Rennen – dem Preis „Joel Denis“ über 1800 Meter – keineswegs die Favoritin. Das war bei diesem Turf „Harricane Harry“. Ob Papa Christian seiner Tochter vorher den ein oder anderen Tipp gegeben hat, ist nicht überliefert: aber die Außenseiterin Antonia von der Recke lieferte ein blitzsauberes Rennen ab und siegte überlegen im Sattel von „On y va“.

Bei diesem Rennen waren auch zwei Pferde des Herschbergers Schwab gemeldet. Doch „Apitou“ war zunächst lange nicht in die Startbox zu bringen, durchbrach schließlich das Gatter und düste im Renntempo über das Geläuf. Nur „Romantic Soldier“ ging danach noch an den Start, landete aber auf dem letzten Platz.

Freude pur herrschte dagegen bei Christian Peterschmitt, dem bekannten Rennstallbesitzer in Bottenbach. Im Vorführring half Christian Peterschmitt dem japanische Jockey Shuichi Terachi in den Sattel, unter sich der sechsjährige Wallach „Kingdom of Heaven“. Im Rennen vier – dem Preis der BBAG-Jährlingsauktion – lag die Favoritenbürde eigentlich klar bei der vierjährigen Stute „A Racing Beauty“, die für das bekannte Gestüt Karlshof ins Rennen ging. Doch eine offensive Taktik verhalf dem japanischen Jockey (mit ausgesprochen guten Deutschkenntnissen) zum Sieg. „Kingdom of Heaven“ verwies „A Racing Beauty „ und „Baker Street“ klar auf die Plätze.

Durch die kleinen Starterfelder klingelte es in der Wettkasse an diesem Sonntag nicht ganz so oft wie gewohnt. Immerhin rund 48 000 Euro wurde insgesamt umgesetzt. Der Großteil davon in den Wettbüros. Die Bilder zum Zweibrücker Renngeschehen wurden über Magenta-TV und im Wettfernsehen übertragen – samt einem Imagefilm für die Stadt der Rosen und Rosse in den Werbepausen. In einer Hinsicht brach der Wettumsatz allerdings alle Rekorde: Aus dem Ausland seien 7300 Euro auf die Rennen in Zweibrücken gewettet worden. „So etwas hatten wir noch nie“, sagte Gerhard Rinner, der Chef des Wettbüros vor Ort,

Beim Abschlussrennen beherrschte Nicol Polli im Sattel von „Pissaro“ klar das Renngeschehen auf der Bahn und konnte über die lange Distanz von 2850 Metern auf der Zielgerade gar noch einen Blick zurück riskieren. Foto: Norbert Schwarz

Applaus für den Sieger des letzten Rennens, Jockey Nicol Polli (Mitte). Im Bild links: Geschäftsführer Klaus Wilhelm, zusammen mit Präsident Marold Wosnitza. Rechts: Outletchef Sebastian Mercier, der den Preis stiftete. Foto: Norbert Schwarz

Im „Kaffeegärtchen“ fühlten sich die Ehrengäste und Sponsoren, die dem Renntag beiwohnen durften, sichtbar wohl. Die Helfer des Rennvereins waren aber auch wie gewohnt äußerst aufmerksam. Foto: Norbert Schwarz