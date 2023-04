Reitsport Hauter schrammt nur Zehntel am Doppelsieg vorbei

Das passiert Niklas Betz nicht allzu oft. Beim Freiluft-Springturnier des Clubs Saarpfälzischer Springreiter am Wochenende am Zweibrücker Landgestüt landete Betz beim Höhepunkt – dem schweren S*-Springen am Sonntagabend – mit seinem Pferd Cadanita van der Becke auf dem letzten Platz. Im Sattel von Conrad 172 sprang für Betz zwar auch Rang 13 heraus. Mit dem Sieg bei dem stark besetzten Turnier hatte der sonst so erfolgreiche Bundeskader-Reiter aber diesmal nichts zu tun. Es triumphierte Steffen Hauter vom RV Großsteinhauserhof auf Cuderia. Kein Fehler und die Bestzeit von 66,90 Sekunden standen für Hauter zu Buche. Das war rund eine Sekunde schneller als die zweitplatzierte Dominique Weber vom RFV Ludwigshafen auf Chasseur en blanc (67,76 Sekunden). Rang drei belegte übrigens – Steffen Hauter. Mit Pumuckl blieb er ebenfalls fehlerfrei und bewältigte den Parcours in 68,04 Sekunden. Nur rund drei Zehntelsekunden fehlten zum Doppelsieg. Betz, der an den beiden Turniertagen mit 15 Pferden in den verschiedenen Prüfungen angetreten war, konnte sich trösten: Mit Manni gewann er die Springpferdeprüfung der Klasse A**. Und mit Constantino JL die zweite Abteilung der M*-Springprüfung.