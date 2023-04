Fußball-Regionalliga „Auswärts tun wir uns leichter“

Wenzel warnt auch vor Walldorfs Torjäger Marcel Carl, der zwischen 2019 und 2021 das Trikot der Homburger trug. Carl hat in dieser Saison sieben Treffer erzielt. So viele Treffer hat Homburgs David Hummel bislang noch nicht auf dem Konto. Der 21-Jährige ist aber auch kein Stürmer, sondern im offensiven Mittelfeld zu Hause. Er kam im Juli vergangenen Jahres vom Regionalliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach zum FCH. In den 25 Spielen dieser Saison stand Hummel in 24 auf dem Feld. Drei Tore und fünf Vorlagen stehen zu Buche. Am vergangenen Spieltag wurde er gegen Offenbach eingewechselt. „Schade, dass es nach unserer Führung nicht zum Sieg gereicht hat. Am Ende war das 1:1 aber gerecht“, meint Hummel. Auswärts soll nun wieder ein Sieg her. Und das scheint gar nicht so unrealistisch. Denn auf fremden Plätzen haben die Grün-Weißen in dieser Saison mehr Punkte gesammelt als im heimischen Waldstadion. „Auswärts tun wir uns leichter. Unser Ziel ist es, hinten die Null zu halten, vorne sind wir immer für ein Tor gut“, sagt Hummel.