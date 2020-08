Fußball-Regionalliga : FCH schließt Trainingscamp ab

Homburg Testspiel gegen Hasborn am Samstag soll zeigen, wo das Team von Trainer Mink aktuell steht.

Von Dienstag an hat sich Fußball-Regionalligist FC Homburg an der Sportschule Bitburg in einem Trainingsquartier intensiv auf die kommende Saison in vorbereitet. Die Jungs von Neu-Trainer Matthias Mink trainierte täglich im Kraftraum vor allem aber auf dem Platz. „Die Grundlagen in Sachen Kondition sind gelegt“, sagte Mink im Trainingscamp. Im Vordergrund standen in den weiteren Tagen vor allem taktische Dinge auf dem Rasen. Ein Gradmesser, wie weit sein Team nach der Trainingswoche in der Eifel wirklich ist, soll ein Testspiel am heutigen Samstag gegen Hasborn zeigen.