Regionalliga Südwest : Timo Wenzel neuer Trainer beim FC Homburg

Homburg Der 44-Jährige übernimmt den Fußball-Regionaligisten ab sofort.

Fußball-Regionalligist FC Homburg hat einen neuen Cheftrainer. Der Verein teilte am Dienstagabend mit, dass ab sofort Ex-Profi Timo Wenzel das Sagen bei den Grün-Weißen haben wird. Der 44-jährige Fußball-Lehrer spielte unter anderem für den VfB Stuttgart und den 1. FC Kaiserslautern und absolvierte von 2013 bis 2015 in der Regionalliga Südwest und in der 3. Liga 92 Spiele für die SV Elversberg.

Nach der Freistellung von Matthias Mink hatten Joti Stamatopoulos und Sven Sökler den FCH übernommen. Stamatopoulos sollte bis Ende März die Möglichkeit bekommen, sich zu beweisen und den FCH als Interimstrainer wieder in die Erfolgsspur zu führen. Nach vier Spielen sei der 48-Jährige nun auf die Vereinsführung mit dem Wunsch zugekommen, dem FCH weiter als Co-Trainer, jedoch nicht mehr als Chef zur Verfügung zu stehen. Sportvorstand Michael Koch: „Joti Stamatopoulos hatte das Vertrauen des Vorstands, doch wir respektieren seinen Wunsch, nicht an vorderster Front stehen zu wollen. Daher haben wir kurzfristig einen neuen Chef-Trainer verpflichtet: Timo Wenzel ist in der Region ein bekannter Name und wir haben uns ohnehin schon in fortgeschrittenen Gesprächen mit ihm für das Amt Sportdirektors befunden.“ Der gebürtige Ulmer war zudem in der Vergangenheit schon ein Trainer-Kandidat beim FCH. „Der FC Homburg war immer ein attraktiver Verein, auch als Spieler schon“, sagt Wenzel. Daher habe er nicht lange überlegen müssen. „Der FCH hat eine sehr gute Mannschaft und ist auch im Staff sehr gut aufgestellt. Wir müssen jetzt nochmal eine Einheit werden und positiv an die kommenden Aufgaben herangehen.“