SG Zweibrücken verliert Auftakt in Kastellaun Gegner spielt körperliche Überlegenheit aus

Früh in der zweiten Hälfte hatten sich die Gastgeber auf vier Tore abgesetzt und verteidigten in der Folge diesen Vorsprung. Vor allem Rückraumspieler Heinrich Löwen war jetzt ein ständiger Unruheherd. Sechs seiner neun Treffer erzielte er in Hälfte zwei und war damit der alles entscheidende Mann bei der Mannschaft aus Kastellaun. Egal, was die Zweibrücker auch versuchten, nichts half, den Rückstand zu verkürzen. Auch dem sonst so starken Zweibrücker Torhüterduo, bestehend aus Damian Zajac und Norman Dentzer, gelang es dieses Mal nicht, dem Spiel den Stempel aufzudrücken. „Leider hatten unsere Torhüter heute auch nicht die gewohnt starke Leistung gebracht. Denen möchte ich aber keinen Vorwurf machen, weil es ja auch immer am Zusammenspiel mit der Abwehr davor liegt“, betont Klaus-Peter Weinert. So blieb es schlussendlich in der zweiten Halbzeit dabei, dass es der SG nicht mehr gelingen sollte, den Vorsprung zu verkürzen. Kastellaun/Simmern fuhr einen letztlich verdienten 32:27-Heimerfolg ein und freute sich in ihrem bereits zweiten Spiel über die ersten beiden Punkte der Saison.