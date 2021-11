Fußball-Regionalligist FC Homburg : Aufwärtstrend des FSV stoppen und eigene Bilanz aufpolieren

Homburg Fußball-Regionalliga: Homburgs Verteidiger Luca Plattenhardt setzt in Frankfurt auf eine stabile Defensive. Vorne seien die Grün-Weißen immer für Tore gut.

Einige Punkte hat der FC Homburg gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte liegen lassen. Als Sechster, mit einem Spiel mehr, liegen die Grün-Weißen in der Fußball-Regionalliga Südwest somit mit acht Zählern hinter den Spitzenteams zurück. Außenverteidiger Luca Plattenhardt trauert auch den vergebenen Zählern aus dem letzten Heimspiel am Sonntag gegen Stuttgart nach. „Es waren ganz klar drei Punkte angesagt. Schade, dass es nur zu einem 0:0 reichte“, sagt er mit Blick auf das Remis gegen die U21 des VfB. „Insgesamt war es einfach zu wenig, um einen Sieg einzufahren.“ In der Defensive habe das Team sehr wenig zugelassen. „Nach dem Platzverweis für Mart Ristl mussten wir zudem gut eine halbe Stunde in Unterzahl spielen.“ Daher sei es aus dieser Sicht erfreulich, dass hinten dennoch die Null stand. Doch um den eigenen Ansprüchen, ein Platz unter den besten Fünf, gerecht zu werden, habe es einfach nicht gereicht. „Die Saison ist aber noch sehr lange, es kann noch viel passieren“, will der 23-Jährige, der 2018 vom SSV Reutlingen nach Homburg kam, nach vorne schauen. Und da sollen am Freitagabend ab 19 Uhr beim 14. in Frankfurt unbedingt drei Punkte her, um den Anschluss nach oben nicht ganz zu verlieren. „In der Defensive müssen wir viel konstanter auftreten, als in Großaspach. Drei Gegentore waren einfach viel zu viel. Vorne sind wir aber eigentlich immer für ein Tor gut.“ Doch auch drei Treffer haben da auswärts zuletzt nicht zum Sieg gereicht, setzt der 23-Jährige darauf, dass seine Elf beim FSV Frankfurt hinten nichts anbrennen lässt. „Gelingt uns dies, sind die Chancen auf einen Sieg sehr gut.“