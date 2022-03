Fußball-Regionalliga : Homburg mit Rumpftruppe in Bahlingen

Stefano Maier (links) kehrt nach überstandener Schulterverletzung in Bahlingen zurück in die Startelf des FC Homburg und wird in der Innenverteidigung spielen. Foto: Markus Hagen

Homburg Das Ziel von FCH-Trainer Timo Wenzel ist klar: drei Punkte sollen her gegen den Bahlinger SC. Keine leichte Aufgabe für den Regionalligisten angesichts von zwölf Ausfällen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Hagen

Mit einem weiteren Auswärtssieg möchte der Fußball-Regionalligist FC Homburg seine jüngste Serie von drei Erfolgen am Samstagnachmittag um 14 Uhr beim Tabellennachbarn Bahlinger SC fortsetzen. Allerdings plagen FCH-Trainer Timo Wenzel vor dem Spiel beim Tabellensiebten noch größere Personalsorgen, als zuletzt. Zwölf Spieler stehen verletzungs-, kranheitsbedingt oder wegen Sperre nicht zur Verfügung.

Neben den Langzeitverletzten Thomas Gösweiner (Kreuzband), Ivan Sachanenko (Knie), Janis Reuss (Schulter), Philipp Hoffmann (Aduktoren), Daniel Di Gregorio (Sprunggelenk), Loris Weiss (Oberschenkel) fehlen weiter Luca Plattenhard und Mounir Bouziane wegen Wadenproblemen. Niklas Doll und Mika Gilcher sind erkrankt. Seonghoon Cheon ist nach seinem Platzverweis im Heimspiel gegen den FK Pirmasens für zwei Partien gesperrt. Serkan Göcer muss wegen der fünften Gelben Karte in Bahlingen pausieren. „Keine Sorge, wir bekommen noch elf Spieler auf den Platz, die alles geben werden, um den nächsten Sieg beim sicherlich spielstarken Bahlinger SC einzufahren“, kommentiert Wenzel die Situation.

Während sich die Nominierung der zehn Feldspieler praktisch von alleine ergibt, rückte die Besetzung der Torhüterposition bei der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag medial in den Blickpunkt. Seit einigen Spielen steht mit dem 24-jährigen Krystian Wozniak zwischen den Pfosten. Wozniak wechselte in der letzten Saison aus der Zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund zum FCH. Der 24-Jährige leistete sich zuletzt einige Patzer. Der Frage nach einem möglichen Wechsel des Torhüters im Spiel gegen Bahlingen zurück zur einstigen Nummer eins David Salfeld erteilte Timo Wenzel eine klare Absage: „Wir haben weiter vollstes Vertrauen in Krystian. Er hat gut trainiert. Fehler kommen halt vor. Auf jeden Fall wird er auch in Bahlingen im Tor bei uns stehen.“

Vor Keeper Wozniak wird Wenzel sein Team wegen der Sperren von Göcer und Cheon verändern müssen. Stefano Maier kehrt nach überstandener Schulterverletzung zurück in die Stammelf, wird neben Jonas Scholz in der Innenverteidigung spielen. Auf den Außen werden Tim Stegerer und Philipp Schuck erwartet. Vor der Abwehrkette dürfte Mart Ristl auf der Sechserposition auflaufen, davor dürften im Mittelfeld Markus Mendler, Marco Hingerl, Patrick Lienhard und Shako Onangolo gesetzt sein. Im Sturm wird Patrick Dulleck als einzige Spitze den gesperrten Cheon ersetzen. Wenzel: „Mit dem Bahlinger SC wartet auf uns ein schwieriges Spiel. Mit Platz sieben spielen sie eine mehr als gute Saison.“ Wenzel erinnert auch an das Hinspiel im Waldstadion, das sein Team erst durch einen Treffer in der Nachspielzeit von Daniel Di Gregorio mit 1:0 gewann. „Das Spiel wird nicht nur durch unsere dünne Personaldecke ein harter und schwerer Gang für uns in Bahlingen.“