Fußball-Regionalliga Südwest : Homburg kassiert Heimpleite gegen Aufsteiger Fulda

Homburg Fußball-Regionalligist FC 08 Homburg lässt erneut gegen einen Aufsteiger Punkte. Gegen Fulda-Lehnerz gehen die Saarpfälzer zunächst in Führung. Doch dann legen die Hessen eine brutale Effizienz an den Tag.

Fußball-Regionalligist FC 08 Homburg hat am Freitagabend sein Heimspiel gegen den Aufsteiger SG Barockstadt Fulda-Lehnerz mit 1:3 (1:1) verloren. Dabei gingen die Saarpfälzer durch einen Treffer in der 6. Minute durch Luca Plattenhardt zunächst in Führung. Die Gäste aus Hessen ließen sich von der frühen Führung jedoch nicht beeindrucken und glichen nur fünf Minuten später durch Willi Anderson Siakam aus (11.). Nach den beiden frühen Toren verlor die Partie in der ersten Hälfte deutlich an Fahrt. Dabei standen die Gäste in der Abwehr über weite Strecken solide und ließen den Grün-Weißen nur wenig Räume. Mit einem 1:1 ging es dann in die Kabine. In der zweiten Hälfte sahen die rund 1467 Zuschauer einen engagierteren FCH. Doch die Dominanz in der Offensive konnten die Gäste nicht in etwas Zählbares umsetzen. Stattdessen kam der Aufsteiger aus Fulda durch Tore von Kevin Hillmann (68.) und erneut Willi Anderson Siakam (82.) zum 3:1-Sieg in Homburg.