Fußball-Regionalliga : Homburg zeigt schwache Leistung gegen Trier

Die Fans hatten Gesprächsbedarf: Homburgs Cheftrainer Timo Wenzel stellte sich nach dem Abpfiff gegen Trier den Fans im Waldstadion. Foto: Markus Hagen

Homburg Ein Unentschieden, das sich wie eine Niederlage anfühlt, musste Fußball-Regionalligist FC Homburg am Samstag im Waldstadion gegen Aufsteiger Eintracht Trier hinnehmen. Der Unmut beim Anhang wächst.

Von Markus Hagen

Schlechter geht es kaum noch: Mit einem dürftigen 1:1 (0:0) musste sich der Fußball-Regionalligist FC Homburg in seinem Heimspiel gegen den Aufsteiger und Tabellendrittletzten Eintracht Trier begnügen. Dabei waren die Homburger mit hochfliegenden Zielen in die Saison gestartet. Während die „Wenzel Raus“-Rufe unter den rund 2100 Zuschauern am Samstagnachmittag im Homburger Waldstadion immer lauter wurden, sprach FCH-Trainer Timo Wenzel vom schlechtesten Saisonspiel seines Teams.

Nur fünf Punkte holte seine Mannschaft in den letzten sechs Spielen, viel zu wenig, um ernsthaft im Titelkampf eine Rolle spielen zu können. „So dürfen wir uns nicht präsentieren. Kein Kampf, keine Aggressivität in den 90 Minuten. Das sind Grundtugenden, die ich in jedem Spiel von meiner Mannschaft von Anfang an erwarten muss“, schimpfte Wenzel, der erstmals in dieser Saison mit der gleichen Startelf antrat, die eine Woche zuvor das Spiel beim Bahlinger SC mit 1:0 für sich entscheiden konnte. „Wir wussten, dass wir geduldig gegen Trier sein müssen. Der Gegner hat sich mehr oder weniger mit seiner Fünfer-Kette und insgesamt elf Spielern in der eigenen Spielhälfte versteckt.“ Aus Sicht der Trierer hätte dies dann auch gut geklappt, auch weil Wenzels Spielern nichts einfiel. „Über Außen kam fast gar nichts und so konnte man die Eintracht nicht unter Druck setzen.“ Nur vier Torschüsse gaben die Saarpfälzer während über die gesamte Spielzeit auf das Trierer Gehäuse ab. So nach einer halben Stunde, als Triers Keeper Denis Wieszonlek einen abgefäschten Schuss von Fabian Eisele noch zur Ecke klären konnte.

Wenzel: „Wenn man dann noch ausgepfiffen wird und sogar noch in Rückstand gerät wird es auch für die Spieler zur Kopfsache.“ So nahm das Unheil kurz nach Wiederanpfiff seinen Lauf, kurz nach einer der wenigen Offensivaktionen der Trierer Eintracht: In der 52. Minute landete eine Faustabwehr von FCH-Torwart David Salfeld plötzlich 25 Meter vor dem Tor bei Triers Maurice Roth, der zog einfach ab und der Ball landete aus dem Nichts zur Gästeführung in die Maschen. Salfeld war die Sicht durch seinen Mannschaftskaptiän Mart Ristl versperrt. „Da kommt auch wirklich alles zusammen. Da gelingt einem in der Offensive kaum etwas und schon wieder liegt man aus dem Nichts hinten“, ärgerte sich Ristl. „Wir hatten uns soviel vorgenommen und dann so ein schlechtes Spiel von uns. Trier hat aus seinen wenigen Möglichkeiten ein Tor gemacht. Uns fehlte die Durchschlagskraft. Das war einfach viel zu wenig“, hob der bitter enttäuschte Kapitän nach der Partie hervor. Immerhin reichte es dann doch noch zum Ausgleich für den FCH. Tim Steinmetz flankte von links und Torjäger Fabian Eisele, letzte Woche noch Siegtorschütze in Bahlingen, köpfte zum 1:1 (77.) ein. Sein bereits achter Saisontreffer. „Ein schwaches Spiel von uns. Weshalb da sowenig zusammenlief, ich verstehe es nicht“, zeigte sich der FCH-Torjäger ratlos. Wenzel sprach sogar noch von einem glücklichen Unentschieden, nachdem Trier durch Dominik Kinscher (84.) nur den Pfosten traf, in einer insgesamt schwachen Regionalligapartie.

Trotz der lauter werdenden „Wenzel-Raus“-Rufe stellte sich der gescholtene Trainer mit seinen Spielern nach dem Abpfiff lange Zeit den wütenden Homburger Fans am Zaun zu Block drei. Es gab viel Gesprächsbedarf zwischen Fans und Trainer. „Die Fans und auch wir erwarten viel Mehr, als das was uns in den letzten Wochen gelungen ist. Klar, dass sie sauer sind und das zu Recht.“ Man müsse einen gemeinsam Weg raus aus dem Tief finden. „Wir können mehr. Das haben wir in den ersten acht Spielen gezeigt. Daran gilt es möglichst ganz schnell wieder anzuknöpfen“, so Wenzel.